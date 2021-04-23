Almighty: Kill Your Gods выходит в ранний доступ 5 мая

В игре нам выпадет роль Альфы, чрезвычайно сильного героя, наделённого магический мощью своих предков. Наша задача — восстановить свой разрушенный остров. А в качестве материалов для этого мы будем использовать части поверженных демонов, монстров и даже богов.





Проходить игру можно как соло, так и в кооперативе с друзьями или в онлайне, в отряде можно быть до четырёх игроков. Чтобы усиливать своего героя, доступен ассортимент рецептов снаряжения и мощные амулеты.





Разработчики обещают, что в ходе наших путешествий и сражений будет обновляться не только наш остров и острова друзей. Весь мир будет реагировать на наши действия и гнев богов, меняясь прямо на глазах.



