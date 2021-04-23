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22 апреля 21, 11:23
Almighty: Kill Your Gods выходит в ранний доступ 5 мая
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Летом прошлого года в ходе презентации Guerrilla Collective студия Runwild Entertainment и издательство Versus Evil анонсировали ролевой боевик Almighty: Kill Your Gods. А теперь стала известная дата его премьеры: игра выйдет в ранний доступ Steam 5 мая.
В игре нам выпадет роль Альфы, чрезвычайно сильного героя, наделённого магический мощью своих предков. Наша задача — восстановить свой разрушенный остров. А в качестве материалов для этого мы будем использовать части поверженных демонов, монстров и даже богов.

Проходить игру можно как соло, так и в кооперативе с друзьями или в онлайне, в отряде можно быть до четырёх игроков. Чтобы усиливать своего героя, доступен ассортимент рецептов снаряжения и мощные амулеты.

Разработчики обещают, что в ходе наших путешествий и сражений будет обновляться не только наш остров и острова друзей. Весь мир будет реагировать на наши действия и гнев богов, меняясь прямо на глазах.


Источник: https://www.igromania.ru/
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