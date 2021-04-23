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22 апреля 21, 11:26
Финал Guild Wars 2 The Icebrood Saga: Champions
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События сезона Guild Wars 2: The Icebrood Saga подходят к концу.
Четвёртая, заключительная глава Judgment пятого по счёту эпизода Champions появится в игре 27 апреля. В этот день все, кто зайдёт в игру, смогут получить финальную главу бесплатно.

События пятого сезона The Icebrood Saga разворачивались в течение полутора лет: пролог Bound by Blood вышел в сентябре 2019 года. И сюжет завершится эпической схваткой с мировым боссом Dragonstorm, рассчитанной на 80 игроков в публичной версии или 50 в закрытом варианте.

В ходе прохождения финальной главы игроки смогут обзавестись новой экипировкой с драконьей тематикой. Основной темой сюжета главы станет противостояние двух главных природных сил, и для спасения мира придётся во что бы то ни стало уладить этот конфликт.


Источник: https://www.igromania.ru/
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