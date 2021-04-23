Финал Guild Wars 2 The Icebrood Saga: Champions

Четвёртая, заключительная глава Judgment пятого по счёту эпизода Champions появится в игре 27 апреля. В этот день все, кто зайдёт в игру, смогут получить финальную главу бесплатно.





События пятого сезона The Icebrood Saga разворачивались в течение полутора лет: пролог Bound by Blood вышел в сентябре 2019 года. И сюжет завершится эпической схваткой с мировым боссом Dragonstorm, рассчитанной на 80 игроков в публичной версии или 50 в закрытом варианте.





В ходе прохождения финальной главы игроки смогут обзавестись новой экипировкой с драконьей тематикой. Основной темой сюжета главы станет противостояние двух главных природных сил, и для спасения мира придётся во что бы то ни стало уладить этот конфликт.



