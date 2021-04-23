Civilization VI получила масштабный патч с картами

Прежде всего, в стратегии появились три юнита:





Требушеты — улучшенная катапульта Средневековья;

Латники — улучшенный мечник Средневековья;

Линейная пехота — улучшенный мушкетёр Промышленной эры.





Одновременно с этим разработчики изменили баланс многих уже существующих отрядов ближнего и дальнего боя, морских юнитов и не только. А разведчик теперь может погладить свою собаку!





Среди других нововведений — новые карты:





Большая карта Средиземноморья — карта обширного средиземноморского региона с ресурсами, ландшафтами и особенностями на своих исторических местах;

Огромная карта Земли — более крупная карта, похожая на Землю расположением ресурсов, массивов суши и исторических мест;

Огромная политическая карта Земли — цивилизации начинают игру на месте исторических столиц на огромной карте Земли;

Огромная политическая карта Средиземноморья — цивилизации начинают игру на месте исторических столиц на большой карте Средиземноморья





Кроме того, разработчикам пришлось внести изменения практически во все государства: к примеру, количество свободных клеток в новых городах России снижено до 5 (раньше было 8). Обновление затронуло как базовые, так и дополнительные страны — и, конечно же, не забыли о варварах.





Плюс улучшен искусственный интеллект и интерфейс, а также исправлены многочисленные ошибки на PC и консолях.



