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23 апреля 21, 11:54
Civilization VI получила масштабный патч с картами
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Для Sid Meier’s Civilization VI выпустили обещанное масштабное обновление, призванное разнообразить геймплей, улучшить ИИ и добавить новые карты.
Прежде всего, в стратегии появились три юнита:

Требушеты — улучшенная катапульта Средневековья;
Латники — улучшенный мечник Средневековья;
Линейная пехота — улучшенный мушкетёр Промышленной эры.

Одновременно с этим разработчики изменили баланс многих уже существующих отрядов ближнего и дальнего боя, морских юнитов и не только. А разведчик теперь может погладить свою собаку!

Среди других нововведений — новые карты:

Большая карта Средиземноморья — карта обширного средиземноморского региона с ресурсами, ландшафтами и особенностями на своих исторических местах;
Огромная карта Земли — более крупная карта, похожая на Землю расположением ресурсов, массивов суши и исторических мест;
Огромная политическая карта Земли — цивилизации начинают игру на месте исторических столиц на огромной карте Земли;
Огромная политическая карта Средиземноморья — цивилизации начинают игру на месте исторических столиц на большой карте Средиземноморья

Кроме того, разработчикам пришлось внести изменения практически во все государства: к примеру, количество свободных клеток в новых городах России снижено до 5 (раньше было 8). Обновление затронуло как базовые, так и дополнительные страны — и, конечно же, не забыли о варварах.

Плюс улучшен искусственный интеллект и интерфейс, а также исправлены многочисленные ошибки на PC и консолях.

Источник: https://www.igromania.ru/
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