Изданием Rogue Spirit займётся 505 Games

Как сообщили разработчики, познакомиться с игрой все желающие смогут 9 июня: в этот день выйдет бесплатная демоверсия Rogue Spirit. А в ранний доступ игру планируют выпустить в августе 2021 года.





Мир Rogue Spirit оказался захвачен силами зла, и справиться с ними может лишь дух давно умершего принца. Дух не силён в схватках, и пробираться к цели ему придётся тайком. Но, к счастью, у него есть важнейшее умение: вселяться в тела своих противников, одновременно приобретая их оружие и навыки.





На момент выхода в ранний доступ в Rogue Spirit будет два десятка доступных «тел» с уникальным набором умений, а действие будет разворачиваться на десятке процедурно генерируемых уровней в пяти разных биомах.



