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23 апреля 21, 11:57
Изданием Rogue Spirit займётся 505 Games
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Недавно вроцлавская студия Kids With Sticks анонсировала свой дебютный проект, боевик от третьего лица с элементами рогалика Rogue Spirit. И у игры сразу же нашёлся издатель: довести проект до релиза взялась компания 505 Games.
Как сообщили разработчики, познакомиться с игрой все желающие смогут 9 июня: в этот день выйдет бесплатная демоверсия Rogue Spirit. А в ранний доступ игру планируют выпустить в августе 2021 года.

Мир Rogue Spirit оказался захвачен силами зла, и справиться с ними может лишь дух давно умершего принца. Дух не силён в схватках, и пробираться к цели ему придётся тайком. Но, к счастью, у него есть важнейшее умение: вселяться в тела своих противников, одновременно приобретая их оружие и навыки.

На момент выхода в ранний доступ в Rogue Spirit будет два десятка доступных «тел» с уникальным набором умений, а действие будет разворачиваться на десятке процедурно генерируемых уровней в пяти разных биомах.


Источник: https://www.igromania.ru/
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