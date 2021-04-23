Chernobylite выйдет из раннего доступа в июле этого года

Релиз состоится на PS4, Xbox One и PC (Steam, GOG). На PS5 и Xbox Series игра выйдет позже в этом году.





Одновременно с этим анонсом Chernobylite получила последний крупный патч в раннем доступе, где игроков ждут изменения в сюжете, диалогах и фрагмент финального уровня.





При этом авторы напоминают, что в раннем доступе Chernobylite можно купить со скидкой 20%. Кроме того, все покупатели игры в раннем доступе получат все предстоящие DLC бесплатно.





Главные особенности свежего патча:





- переработанная сюжетная линия и переписанные диалоги;

- диалоги были перезаписаны на английском и русском языках;

- четыре новых персонажа — Бродяга, Володя, Отшельник и Дезертир;

- первая часть ограбления (1/3 всего уровня);

- совершенно новый оригинальный саундтрек, написанный Миколаем Строинским («Ведьмак 3», League of Legends, Vanishing of Ethan Carter);

- возможность вооружать компаньонов бронёй и оружием;

- улучшенная система сохранения, включая три дополнительных слота автосохранения и один отдельный для быстрого сохранения;

- новый враг — тяжелобронированный солдат;

- теперь после каждой смерти игрок теряет несколько ценных случайных предметов из инвентаря;

- поддержка контроллеров, включая контроллеры PlayStation и Xbox;

- переработанные графические настройки;

- оптимизация производительности.



