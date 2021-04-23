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23 апреля 21, 12:02
Chernobylite выйдет из раннего доступа в июле этого года
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Разработчики из студии The Farm 51 объявили, что Chernobylite выйдет из раннего доступа в июле этого года.
Релиз состоится на PS4, Xbox One и PC (Steam, GOG). На PS5 и Xbox Series игра выйдет позже в этом году.

Одновременно с этим анонсом Chernobylite получила последний крупный патч в раннем доступе, где игроков ждут изменения в сюжете, диалогах и фрагмент финального уровня.

При этом авторы напоминают, что в раннем доступе Chernobylite можно купить со скидкой 20%. Кроме того, все покупатели игры в раннем доступе получат все предстоящие DLC бесплатно.

Главные особенности свежего патча:

- переработанная сюжетная линия и переписанные диалоги;
- диалоги были перезаписаны на английском и русском языках;
- четыре новых персонажа — Бродяга, Володя, Отшельник и Дезертир;
- первая часть ограбления (1/3 всего уровня);
- совершенно новый оригинальный саундтрек, написанный Миколаем Строинским («Ведьмак 3», League of Legends, Vanishing of Ethan Carter);
- возможность вооружать компаньонов бронёй и оружием;
- улучшенная система сохранения, включая три дополнительных слота автосохранения и один отдельный для быстрого сохранения;
- новый враг — тяжелобронированный солдат;
- теперь после каждой смерти игрок теряет несколько ценных случайных предметов из инвентаря;
- поддержка контроллеров, включая контроллеры PlayStation и Xbox;
- переработанные графические настройки;
- оптимизация производительности.


Источник: https://www.igromania.ru/
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