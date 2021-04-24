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24 апреля 21, 12:10
Space Commander: War and Trade выходит на Switch 13 мая
игра
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Независимая польская студия Home Net Games, известная по условно-бесплатному боевику The Pirate: Caribbean Hunt, в прошлом году выпустила на РС и мобильных устройствах космический симулятор Space Commander: War and Trade.
А теперь при помощи студии 7levels игра появится на Nintendo Switch.

Игрокам Space Commander выпадет роль капитана космического корабля. Они смогут выбрать любой путь: заняться торговлей, посвятить себя защите мирного населения или же избрать карьеру разбойника. Любая из возможностей позволит заработать репутацию, что даст доступ к продвинутым кораблям и оружию.

В Space Commander: War and Trade имеется ряд одиночных кампаний, рассчитанных на игроков разного уровня навыка. Ещё больше сценариев и испытаний позволяет создать встроенный редактор миссий.

Условно-бесплатная игра появится на Nintendo Switch 13 мая.


Источник: https://www.igromania.ru/
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