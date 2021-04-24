Space Commander: War and Trade выходит на Switch 13 мая

А теперь при помощи студии 7levels игра появится на Nintendo Switch.





Игрокам Space Commander выпадет роль капитана космического корабля. Они смогут выбрать любой путь: заняться торговлей, посвятить себя защите мирного населения или же избрать карьеру разбойника. Любая из возможностей позволит заработать репутацию, что даст доступ к продвинутым кораблям и оружию.





В Space Commander: War and Trade имеется ряд одиночных кампаний, рассчитанных на игроков разного уровня навыка. Ещё больше сценариев и испытаний позволяет создать встроенный редактор миссий.





Условно-бесплатная игра появится на Nintendo Switch 13 мая.



