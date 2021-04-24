В Chivalry 2 проходит закрытое бета-тестирование

В этой серии тестов, которая проходит с 23 по 26 августа, основной упор делается на проверку кроссплатформенной игры.





Игроки могут встречаться в средневековом мире с другими участниками тестирования, вне зависимости от того, на какой платформе они играют: PC (через Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One или Xbox Series.





Принять участие в закрытом тестировании могут все, кто оформил предварительный заказ Chivalry 2. Доступ на ЗБТ дают любые цифровые издания, как стандартное, так и Chivalry 2: Special Edition.





Глобальный релиз Chivalry 2 состоится 8 июня.



