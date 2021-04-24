К Star Citizen выпустили крупное обновление

Одним из главных новшество обновления стала возможность стыковки кораблей. Пока что она доступна лишь для отдельных моделей звездолётов, но их число будет расширяться в ближайших патчах. А игроки теперь смогут следить за уровнем своей репутации с фракциями по всему миру.





Игроки смогут выполнить новые грузовые миссии, включая те, что потребуют долететь до места назначения вручную, не полагаясь на квантовый двигатель. В разработке месторождений руды им поможет новый комбайн Greycat ROC-DS, а в полевых сражениях — штурмовая машина Cyclone MT.





Roberts Space Industries не сообщает даже примерную дату выхода Star Citizen. При этом первый компонент игры был официально запущен в 2013 году.



