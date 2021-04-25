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25 апреля 21, 12:39
Нуарный кибердетектив Silicon Dreams вышел в Steam
игра
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Clockwork Bird в сотрудничестве с автором Spinnortality выпустила в Steam сюжетное киберпанковое приключение Silicon Dreams.
Игру сравнивают с Papers, Please и «Бегущим по лезвию бритвы», и пока что все отзывы игроков — положительные.

В игре нам выпадет роль киборга-дознавателя, созданного компанией Kronos. Нам предстоит допрашивать андроидов, которых подозревают в девиациях, используя тест Войта-Кампфа. Ход допроса мы можем выбирать самостоятельно: угрожать, запугивать, проявлять сочувствие, манипулировать, подавлять или притворяться другом.

В конце допроса нам придётся принять решение: освободить подозреваемого, отправить его на очистку памяти или списать. И если руководство компании не согласится с этим решением, рейтинг дознавателя снизится. А когда он упадёт слишком низко, его самого выведут из эксплуатации.

Игра задаёт массу тревожных философских вопросов и удивляет неочевидными последствиями, казалось бы, логичных решений. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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