Нуарный кибердетектив Silicon Dreams вышел в Steam

Игру сравнивают с Papers, Please и «Бегущим по лезвию бритвы», и пока что все отзывы игроков — положительные.





В игре нам выпадет роль киборга-дознавателя, созданного компанией Kronos. Нам предстоит допрашивать андроидов, которых подозревают в девиациях, используя тест Войта-Кампфа. Ход допроса мы можем выбирать самостоятельно: угрожать, запугивать, проявлять сочувствие, манипулировать, подавлять или притворяться другом.





В конце допроса нам придётся принять решение: освободить подозреваемого, отправить его на очистку памяти или списать. И если руководство компании не согласится с этим решением, рейтинг дознавателя снизится. А когда он упадёт слишком низко, его самого выведут из эксплуатации.





Игра задаёт массу тревожных философских вопросов и удивляет неочевидными последствиями, казалось бы, логичных решений.



