Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.68
USD
27.92
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
25 апреля 21, 12:41
Платформенный боевик Wicce выпустят на Nintendo Switch
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издательство CFK объявило, что выпустит на Nintendo Switch двухмерный аниме-боевик Wicce независимой студии Alpheratz — она известна по недавней приключенческой головоломке Nevaeh.
Wicce появится на гибридной консоли в мае, точная дата релиза пока не названа.

Главная героиня Wicce — мать, живущая в лесу со своей дочерью. Однажды она отправляет девочку с поручением в деревню, и та не возвращается. Отправившись на поиски, женщина обнаруживает, что жители деревни заразились неведомой порчей.

Викс удаётся вступить в бой с демонами и исцелить людей. Но за это ей объявляют ведьмой и начинают на неё охоту. Впрочем, то, что она умеет летать на метле, не особо убеждает в её невиновности. 

На РС Wicce вышла в 2016 году и получила очень положительные отзывы в Steam.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Sky: Children of the Light выйдет на Nintendo Switch в июне
Civilization VI получила масштабный патч с картами
Системные требования Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
Изданием Rogue Spirit займётся 505 Games
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
К Tinkertown выпустили крупное обновление Back to Nature
noimageНуарный кибердетектив Silicon Dreams вышел в Steam
noimageGodfall получила в Европе рейтинг для PlayStation 4
Лента новостей