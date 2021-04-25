Платформенный боевик Wicce выпустят на Nintendo Switch

Издательство CFK объявило, что выпустит на Nintendo Switch двухмерный аниме-боевик Wicce независимой студии Alpheratz — она известна по недавней приключенческой головоломке Nevaeh.
Wicce появится на гибридной консоли в мае, точная дата релиза пока не названа.
Главная героиня Wicce — мать, живущая в лесу со своей дочерью. Однажды она отправляет девочку с поручением в деревню, и та не возвращается. Отправившись на поиски, женщина обнаруживает, что жители деревни заразились неведомой порчей.
Викс удаётся вступить в бой с демонами и исцелить людей. Но за это ей объявляют ведьмой и начинают на неё охоту. Впрочем, то, что она умеет летать на метле, не особо убеждает в её невиновности.
На РС Wicce вышла в 2016 году и получила очень положительные отзывы в Steam.