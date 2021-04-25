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25 апреля 21, 12:42
К Tinkertown выпустили крупное обновление Back to Nature
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Компания Headup продолжает развивать приключенческую крафтерскую выживалку Tinkertown, которая с декабря прошлого года находится в раннем доступе Steam. И теперь к ней выпустили масштабное обновление Back to Nature, делающее мир игры ещё разнообразнее.
В Tinkertown появилась рыбалка, и игроки могут вооружиться новой удочкой и отправиться к рекам или прудам. Для успеха потребуется пройти мини-игру, а результат можно использовать в новых рецептах — теперь доступны плита и духовка.

Помимо этого, игрокам пора обустроить собственную ферму или хотя бы разбить огород: существующие растения теперь могут всходить и давать урожай, а к ним добавили новые типы деревьев и культур. И, конечно же, всё это можно приготовить и съесть, получив от еды полезные бафы.

Все существующие персонажи могут продолжить игру после обновления. Но, чтобы полностью оценить весь новый контент, потребуется создать новый мир.


Источник: https://www.igromania.ru/
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