К Tinkertown выпустили крупное обновление Back to Nature

В Tinkertown появилась рыбалка, и игроки могут вооружиться новой удочкой и отправиться к рекам или прудам. Для успеха потребуется пройти мини-игру, а результат можно использовать в новых рецептах — теперь доступны плита и духовка.





Помимо этого, игрокам пора обустроить собственную ферму или хотя бы разбить огород: существующие растения теперь могут всходить и давать урожай, а к ним добавили новые типы деревьев и культур. И, конечно же, всё это можно приготовить и съесть, получив от еды полезные бафы.





Все существующие персонажи могут продолжить игру после обновления. Но, чтобы полностью оценить весь новый контент, потребуется создать новый мир.



