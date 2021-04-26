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26 апреля 21, 13:05
Энтузиасты уже исправляют проблемы PC-порта Nier Replicant
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На прошлой неделе состоялся релиз обновлённой NieR Replicant, которая одновременно с этим впервые вышла на PC.
В Steam игра получила в основном положительные отзывы от игроков и даже возглавила местный чарт продаж.

Однако PC-порт Nier Replicant оказался не лишён некоторых проблем. Игроки сталкиваются с низкой производительностью, постоянным появлением курсора мыши во время кат-сцен при игре с помощью контроллера и некорректными анимациями при частоте кадров выше 60.

К счастью, на помощь игрокам пришли энтузиасты из сообщества моддеров. Например, фреймворк Special K позволяет избавиться от курсора мыши в кат-сценах и «заиканий», установить собственный ограничитель FPS и отключить вертикальную синхронизацию.

А модификация High FPS Fix исправляет некорректные анимации при игре с частотой кадров выше 60. У модификации есть и известные проблемы, включая сломанную регулировку направления игрока во время медленной ходьбы, однако авторы уже работают над их исправлением.


Источник: https://www.igromania.ru/
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