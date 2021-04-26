Hood: Outlaws & Legends получит поддержку рейтрейсинга, DLSS

По словам Уилланса, команда стремится к стабильным 60 FPS с рейтрейсингом на Xbox Series X и PlayStation 5, но пока не может назвать окончательное разрешение. Авторы продолжают оптимизировать игру и для Xbox Series S — ближайшим эталоном производительности стала Xbox One X.





Кроме того, игроков ждёт поддержка особенностей контроллера DualSense, о которой в подробностях расскажут в ближайшие недели. Авторы обещают интуитивную стрельбу из лука и ощущаемую усталость при использовании оружия ближнего боя, когда персонаж вымотался.





Напомним, что в Hood: Outlaws & Legends игрокам предстоит участвовать в мультиплеерных ограблениях. Заработанные деньги можно будет потратить на косметические предметы и разблокировку новых перков или раздать бедным, чтобы расширить спектр доступных в магазине предметов.





На старте игроков ждёт 5 карт и 4 класса персонажей, однако после релиза авторы обещают бесплатные карты, новые режимы и персонажей. Обновления будут выходить примерно каждые 3-4 месяца. Сезоны будут посвящены языческому календарю.





В том же интервью Уилланс отметил, что будущее игры помогут сформировать и запросы аудитории. Например, разработчики могут добавить сюжетный PvE-режим, а также поработать над соревновательной составляющей, включая кланы, лиги, ранговые игры, режим наблюдателя и другое.





Hood: Outlaws & Legends выйдет 10 мая на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC. За предзаказ игроки получат доступ к игре на три дня раньше и скин для каждого персонажа и их оружия. Для предзаказа доступно и Year 1 Edition, куда также входят боевые пропуска для первых трёх сезонов.



