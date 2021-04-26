No Plan B собирается в ранний доступ Steam

Это тактический боевик с видом сверху No Plan B.





В No Plan B игрокам предстоит собрать и экипировать отряд оперативников и отправиться на миссию, в которой каждое решение может изменить ход событий.

Разработать идеальный план и попробовать претворить его в жизнь поможет интуитивная система временной линии.





В игре мы сможем выступать как в роли спасителей заложников, так и в роли грабителей банков: разработчики обещают не осуждать. А встроенный генератор позволяет создавать бесчисленное количество новых миссий, карт и испытаний.





Познакомиться с особенностями игры позволяет бесплатный пролог, который уже доступен в Steam. В него вошли три карты схваток и три процедурно сгенерированные испытания.



