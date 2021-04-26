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26 апреля 21, 13:10
No Plan B собирается в ранний доступ Steam
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Независимая французская студия GFX47, состоящая фактически из одного разработчика, объявила, что в четвёртом квартале 2021 года выпустит в ранний доступ Steam свой новый проект.
Это тактический боевик с видом сверху No Plan B.

В No Plan B игрокам предстоит собрать и экипировать отряд оперативников и отправиться на миссию, в которой каждое решение может изменить ход событий. 
Разработать идеальный план и попробовать претворить его в жизнь поможет интуитивная система временной линии.

В игре мы сможем выступать как в роли спасителей заложников, так и в роли грабителей банков: разработчики обещают не осуждать. А встроенный генератор позволяет создавать бесчисленное количество новых миссий, карт и испытаний.

Познакомиться с особенностями игры позволяет бесплатный пролог, который уже доступен в Steam. В него вошли три карты схваток и три процедурно сгенерированные испытания.


Источник: https://www.igromania.ru/
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