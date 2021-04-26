Психоделическая аркада EQI вышла на Nintendo Switch

Премьера EQI состоялась в январе 2021 года, игра вышла в Steam и получила очень положительные отзывы: её хвалят 93% покупателей. В аркаде нас ждёт психоделическое путешествие в цифровой мир, изменчивость которого проверит наши рефлексы, чувства и способности к концентрации.





Игроков ждёт два десятка уровней, масштаб и сложность которых всё возрастает, электронный саундтрек в стиле синтвейв, непростая полоса препятствий и головоломки, связанные с иллюзиями. Над игрой работала студия Chopin et al, это её первый проект.





В Steam психоделическая аркада EQI доступна бесплатно.



