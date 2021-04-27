Обновление для Watch Dogs: Legion перенесли на 4 мая

Изначально обновление 4.0 планировали выпустить в конце этого месяца. Однако авторы столкнулись с некоторыми проблемами игры, которые решили исправить вместе с релизом обновления.





В грядущем обновлении обладателей сезонного пропуска ждёт персонаж Мина, которая может управлять разумом других людей, и новое задание, а бесплатный контент включает новые совместные задания, улучшенную персонализацию героев и персонажей Диджей и Спасатель.





Ранее авторы Watch Dogs: Legion представили план развития игры до осени.



