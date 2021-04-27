Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.77
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
27 апреля 21, 14:30
Обновление для Watch Dogs: Legion перенесли на 4 мая
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики Watch Dogs: Legion из Ubisoft перенесли следующее крупное обновление для боевика на 4 мая.
Изначально обновление 4.0 планировали выпустить в конце этого месяца. Однако авторы столкнулись с некоторыми проблемами игры, которые решили исправить вместе с релизом обновления.

В грядущем обновлении обладателей сезонного пропуска ждёт персонаж Мина, которая может управлять разумом других людей, и новое задание, а бесплатный контент включает новые совместные задания, улучшенную персонализацию героев и персонажей Диджей и Спасатель.

Ранее авторы Watch Dogs: Legion представили план развития игры до осени.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Assassin's Creed Valhalla получит очередное обновление
Онлайн Watch Dogs: Legion запустят 9 марта
Мультиплеер Watch Dogs: Legion на PC вновь перенесли
Civilization VI получила масштабный патч с картами
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Scavengers выйдет в раннем доступе уже 28 апреля
noimageХоррор-боевик Succubus получил новую демоверсию
noimageWorld of Tanks на консолях станет современной
Лента новостей