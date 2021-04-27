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27 апреля 21, 14:32
World of Tanks на консолях станет современной
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Wargaming представила масштабное обновление Modern Armor для консольных World of Tanks, которое выйдет в течение дня.
Разработчики называют это «следующим шагом в развитии проекта», благодаря чему появятся новые возможности и расширится геймплейное ядро. 

Как можно понять из названия, ключевым нововведением станет появление современной техники. Также сообщается о свежем древе исследований и «отдельных очередях на вход в бой» — выезжать на локации можно будет не только на легендарных танках, но и на знакомой современной технике.

Вдобавок игроков ждут новые локации — более масштабные и красочные. Они станут доступны как для режима «Вторая мировая», так и для новинки «Холодная война». В последний также введут бои против ботов. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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