World of Tanks на консолях станет современной

Разработчики называют это «следующим шагом в развитии проекта», благодаря чему появятся новые возможности и расширится геймплейное ядро.





Как можно понять из названия, ключевым нововведением станет появление современной техники. Также сообщается о свежем древе исследований и «отдельных очередях на вход в бой» — выезжать на локации можно будет не только на легендарных танках, но и на знакомой современной технике.





Вдобавок игроков ждут новые локации — более масштабные и красочные. Они станут доступны как для режима «Вторая мировая», так и для новинки «Холодная война». В последний также введут бои против ботов.



