Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.77
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
27 апреля 21, 14:35
Хоррор-боевик Succubus получил новую демоверсию
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики из Madmind Studio объявили, что их хоррор-боевик Succubus выйдет 21 июля в Steam.
Напомним, что Succubus — это спин-офф хоррора Agony, однако на этот раз игрокам предстоит взять на себя роль суккуба по имени Видия.

Одновременно с датой выхода игра получила новую демоверсию, которая включает локацию The Great Kali, три вида оружия, четыре типа способностей, в том числе исцеление и огненный шар, а также несколько типов противников. Как отмечают авторы, демоверсия доступна без цензуры.

В полной версии обещают кастомизацию персонажа, 40 видов оружия, 20 способностей, 21 карту, разнообразие противников, систему экипировки, которая влияет на характеристики персонажа, сражения с боссами, ранговые арены с мировыми таблицами лидеров и многое другое.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Immortals Fenyx Rising: демоверсия на PlayStation, Xbox
Авторы Valorant представили новую карту
Space Commander: War and Trade выходит на Switch 13 мая
В Chivalry 2 проходит закрытое бета-тестирование
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Scavengers выйдет в раннем доступе уже 28 апреля
noimageWorld of Tanks на консолях станет современной
noimageОбновление для Watch Dogs: Legion перенесли на 4 мая
Лента новостей