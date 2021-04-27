Хоррор-боевик Succubus получил новую демоверсию

Напомним, что Succubus — это спин-офф хоррора Agony, однако на этот раз игрокам предстоит взять на себя роль суккуба по имени Видия.





Одновременно с датой выхода игра получила новую демоверсию, которая включает локацию The Great Kali, три вида оружия, четыре типа способностей, в том числе исцеление и огненный шар, а также несколько типов противников. Как отмечают авторы, демоверсия доступна без цензуры.





В полной версии обещают кастомизацию персонажа, 40 видов оружия, 20 способностей, 21 карту, разнообразие противников, систему экипировки, которая влияет на характеристики персонажа, сражения с боссами, ранговые арены с мировыми таблицами лидеров и многое другое.



