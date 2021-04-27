Scavengers выйдет в раннем доступе уже 28 апреля

Релиз состоится в Steam и Epic Games Store. Версии для PlayStation 4 и Xbox One выйдут позже.





Напомним, что Scavengers — условно-бесплатный кооперативный шутер, который представляет собой смесь PVE-песочницы и классового PVP, где отряды из трёх человек сражаются за выживание.





Человечеству пришлось покинуть планету, когда астероид разрушил Луну и принёс на Землю вечный холод и неизвестный вирус. Остатки человечества живут на орбитальном корабле Sanctuary под защитой искусственного интеллекта Матерь.





По указанию Матери игроки должны возвращаться на Землю, чтобы собрать больше данных, чем остальные отряды. Однако игрокам предстоит бороться не только друг с другом, но и с враждебной окружающей средой, включая ледяные ураганы, диких животных, мутантов и мародёров.





Игроков ждут персонажи с уникальными способностями, арсенал оружия с возможностью открывать и улучшать чертежи, чтобы изготавливать новое оружие, а также транспорт. По мере развития Scavengers авторы обещают новые сезонные цели, режимы, персонажей, противников, локации и многое другое.



