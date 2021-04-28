Forza Horizon 5 отправит игроков в Мексику

На это намекает журналист Джефф Грабб, а также Windows Central, упоминая собственные надёжные источники.





Ожидается, что Forza Horizon 5 могут анонсировать на E3 2021 и выпустить в конце года. Инсайдер под ником Klobrille намекает, что помимо Forza Horizon 5 на грядущей выставке Microsoft покажет Halo Infinite, Starfield и Age of Empires IV.





В июле прошлого года Microsoft уже анонсировала новую Forza Motorsport, которая выйдет на Xbox Series X|S и PC (Windows 10). Дата релиз неизвестна, однако на прошлой неделе разработчики разослали первые приглашения на тестирование игры.



