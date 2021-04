У третьей части The Last of Us уже есть набросок сценария

Сюжет исследует то, что происходит после второй части, и был написан в соавторстве с Хэлли Гросс, которая вместе с Дракманном работала над сценарием The Last of Us: Part II. Пока третья часть не находится в разработке, однако Дракманн надеется, что когда-нибудь она увидит свет.

В Naughty Dog было довольно много дискуссий о третьей части, однако Дракманн отметил, что создание таких игр требует очень много работы.





Теперь у нас есть две игры, которые, как мне кажется, говорят о чём-то универсальном, а также рассказывают очень личную историю этих персонажей.





По одной игре нельзя получить представление о франшизе. С двумя играми начинает проявляться закономерность. Теперь я чувствую, что есть некоторая структура и темы, которых придётся придерживаться при создании третьей игры.

Нил Дракманн





Дракманн отметил, что после работы над крупной игрой команда берёт большой перерыв, чтобы исследовать различные идеи. Студия может заняться третьей частью The Last of Us или новой игрой или вернуться к старой франшизе.





Мне нравится полностью исследовать все возможности. Чему мы хотим посвятить себя как студия? Потому что это огромное обязательство с точки зрения денег, времени, страсти и таланта. Поэтому вы думаете обо всех альтернативных издержках, которые с этим связаны.

Нил Дракманн





Ранее СМИ сообщили, что Naughty Dog работает над мультиплеерной игрой (видимо, по The Last of Us: Part II) и над ремейком The Last of Us.

Сам Дракманн вместе с Крэйгом Мазином («Чернобыль») занят сериалом по The Last of Us от HBO. Главные роли сыграют Белла Рамзи и Педро Паскаль, а режиссёром первых эпизодов выступит Кантемир Балагов («Дылда»).