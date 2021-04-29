The Sinking City вышла на Xbox Series X|S

К сожалению, обладатели игры на Xbox One не смогут получить бесплатное обновление до некстгена. Причиной стало судебное разбирательство с издательством Nacon.





Ранее Frogwares выпустила The Sinking City на PS5. Эту версию студия тоже разработала и издала самостоятельно. Владельцы игры на PS4 не смогли получить бесплатное обновление до некстгена по той же причине.





На консолях нового поколения игроков The Sinking City ждут нативное разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, улучшенная графика и ускоренные загрузки. Также игра поддерживает особенности контроллера DualSense.



