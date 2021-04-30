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30 апреля 21, 11:37
Resident Evil Village уже можно загрузить на Xbox и PC
игра
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Полная демоверсия Resident Evil Village, включающая в себя этапы в Деревне и Замке, стала доступна для загрузки на Xbox One | Series и PC (в Steam).
Напомним, сама 60-минутная демоверсия станет доступна на PlayStation (где уже прошли два получасовых этапа), Xbox и PC в 3 часа ночи по Москве 2 мая и будет активна ровно 8 дней, до 10 мая.

Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. А после прохождения сюжетной кампании хоррора станет доступен режим «Наёмники». Впечатлениями о нём, к слову, недавно поделились журналисты.

Кроме того, летом все обладатели Resident Evil Village получат многопользовательскую Resident Evil Re:Verse. А если вы хотите ознакомиться с предысторией восьмой части, недавно Capcom опубликовала соответствующий ролик.

Источник: https://www.igromania.ru/
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