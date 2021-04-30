Resident Evil Village уже можно загрузить на Xbox и PC

Напомним, сама 60-минутная демоверсия станет доступна на PlayStation (где уже прошли два получасовых этапа), Xbox и PC в 3 часа ночи по Москве 2 мая и будет активна ровно 8 дней, до 10 мая.





Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. А после прохождения сюжетной кампании хоррора станет доступен режим «Наёмники». Впечатлениями о нём, к слову, недавно поделились журналисты.





Кроме того, летом все обладатели Resident Evil Village получат многопользовательскую Resident Evil Re:Verse. А если вы хотите ознакомиться с предысторией восьмой части, недавно Capcom опубликовала соответствующий ролик.



