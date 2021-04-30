Демоверсия платформера Super Magbot доступна в Steam

И в Steam уже доступна бесплатная демоверсия, которая поможет понять, как может существовать платформер без прыжков.





Главный герой Super Magbot — робот, оснащённый магнитными лучами, красным и голубым. С их помощью он может притягивать себя к платформам или отталкиваться от различных опасностей. Это приходится решать и делать на бегу, и ошибок игра не прощает.





В демоверсии игрокам доступно 15 уровней из первого мира Super Magbot. Помимо этого, открывается временный доступ к более сложным уровням из последующих миров, и на их прохождение даётся всего 15 минут.





После завершения прохождения можно возвращаться к предыдущим уровням и пытаться справиться с ними эффективнее и быстрее. А релиз Super Magbot должен состояться этим летом.



