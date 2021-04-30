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30 апреля 21, 11:40
Карточный рогалик Tainted Grail: Conquest выходит 27 мая
игра
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Студия Awaken Realms объявила, что рогалик Tainted Grail: Conquest выходит из раннего доступа Steam 27 мая.
В течение завершающего месяца разработчики готовят целый набор дополнений и обновлений.

До релиза студия собирается изменить баланс всех играбельных персонажей, улучшить оптимизацию, изменить внешний вид игры, добавить новые возможности, квесты и сюжетные истории. Преобразования запланированы настолько масштабные, что старые сохранения перестанут работать.

История Tainted Grail началась с настольной игры. В прошлом году Awaken Realms выпустила РС-адаптацию в ранний доступ, но затем решила разделить проект на две самостоятельные игры. Tainted Grail: Conquest был вначале задуман как режим рогалика.

Оставшаяся часть, Tainted Grail: The Fall of Avalon, пока что остаётся в раннем доступе. О сроках её релиза ничего не известно, но он должен состояться в этом году.


Источник: https://www.igromania.ru/
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