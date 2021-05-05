Resident Evil Village менее страшная, чем Resident Evil 7

«Когда мы разрабатываем новую Resident Evil, наша цель не всегда состоит в том, чтобы сделать её более страшной, чем предыдущая часть, но найти баланс, чтобы обеспечить игрокам пугающий, но интересный опыт.





Некоторые отзывы, которые мы получили относительно Resident Evil 7, заключались в том, что играть было слишком страшно. С одной стороны, это именно то, к чему мы стремились, так что это огромный комплимент для нас», — Канда.





Однако разработчики всё же ослабили кривую напряжения в Village, чтобы игроки не испытывали страх постоянно. Канда отметил, что люди становятся невосприимчивыми к страху, если постоянно сталкиваются с напряжённой ситуацией или окружающей средой.





«Для Resident Evil Village мы выбрали совершенно другой подход с открытостью деревни и игроками, не знающими, что может скрываться за деревьями.

А моменты утешения действуют как буфер, чтобы убедиться, что люди не полностью лишены чувствительности к ужасу. Комнаты сохранения, которые вы часто видите во многих играх серии, — отличный пример того, где игроки могут сделать глубокий вдох и понять, что они в безопасности», — Канада.





Релиз Resident Evil Village состоится уже 7 мая на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и PC. Ранее на всех платформах вышла 60-минутная демоверсия, которая будет доступна до 10 мая.



