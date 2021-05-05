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5 мая 21, 12:17
Демоверсия Sky Beneath позволяет поиграть с гравитацией
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Независимая финская студия Mindhaven Games выпустила демоверсию приключенческой головоломки Sky Beneath.
Она доступна в Steam и позволяет познакомиться с основными механиками будущей игры.

Сюжетный паззл-платформер рассказывает историю мусорщицы Кэсси, которая обыскивает в поисках поживы заброшенные шахты и фабрики. В этом ей помогают искусственный интеллект Энни и передовые инопланетные технологии. И ключевой из них станет взаимодействие с гравитацией.

Меняя направление притяжения, Кэсси сможет пробираться в недоступные места и решать пространственные головоломки. В ходе исследования мы узнаем историю о том, как было разрушено сотрудничество между людьми и инопланетной горнопромышленной компанией и, возможно, сумеем обернуть всё к лучшему.

Sky Beneath должна выйти в Steam в этом году. Со временем игру собираются выпустить и на консолях.


Источник: https://www.igromania.ru/
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