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6 мая 21, 11:38
Похоже в Call of Duty: Warzone добавят Рэмбо
Рэмбо
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Разработчики Call of Duty активно намекают на то, что в скором времени в Warzone добавят Рэмбо — легендарного героя боевиков, роль которого с первых фильмов 1980-х исполнял Сильвестр Сталлоне.
Всё началось с того, что разработчики поинтересовались, знает ли кто-нибудь SURVIVORJOHN#1009062 («Выживший Джон» — а это имя Рэмбо). К твиту приложили картинку с упоминанием 552 убийств, 5 игр и 5 побед в течение 7 часов.

Пользователи быстро раскусили, что 5 игр — это 5 фильмов о Рэмбо, 552 убийства совершил герой, а длились ленты около 7 часов.

Но на этом разработчики не остановились — они отреагировали на апрельский твит о том, что раз уж сейчас Warzone в стиле 1980-х, в королевскую битву имело бы смысл добавить героев вроде Рэмбо, Терминатора или Чака Норриса.

Так что ждём анонса от создателей Call of Duty.

Источник: https://www.igromania.ru/
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