Похоже в Call of Duty: Warzone добавят Рэмбо

Всё началось с того, что разработчики поинтересовались, знает ли кто-нибудь SURVIVORJOHN#1009062 («Выживший Джон» — а это имя Рэмбо). К твиту приложили картинку с упоминанием 552 убийств, 5 игр и 5 побед в течение 7 часов.





Пользователи быстро раскусили, что 5 игр — это 5 фильмов о Рэмбо, 552 убийства совершил герой, а длились ленты около 7 часов.





Но на этом разработчики не остановились — они отреагировали на апрельский твит о том, что раз уж сейчас Warzone в стиле 1980-х, в королевскую битву имело бы смысл добавить героев вроде Рэмбо, Терминатора или Чака Норриса.





Так что ждём анонса от создателей Call of Duty.



