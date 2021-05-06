Shadow Warrior 3 выпустят на консолях

Тем временем на канале IGN появилась запись прохождения одного из уровней игры, Doomsday Device, «Устройство Судного дня». В ролике мы видим новый тип врагов, Gassy Obaryion, и особое оружие, миниган Double Trouble. А ещё то, как герой использует окружение и части врагов в свою пользу.





В Shadow Warrior 3 мы вновь встретимся с опальным корпоративным сёгуном Ло Вангом и его помощником Орочи Зиллой. На этот раз им предстоит не допустить конец света, который они сами же и спровоцировали. И в программу спасения входят поиски древнего дракона.





Релиз Shadow Warrior 3 должен состояться в этом году.



