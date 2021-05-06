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6 мая 21, 11:39
Shadow Warrior 3 выпустят на консолях
игра
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Издательство Devolver Digital и студия Flying Wild Hog подтвердили: как и предполагалось ранее, приключенческий шутер Shadow Warrior 3 выйдет не только на РС, но и на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Причём случится это, похоже, одновременно, но неизвестно, когда.
Тем временем на канале IGN появилась запись прохождения одного из уровней игры, Doomsday Device, «Устройство Судного дня». В ролике мы видим новый тип врагов, Gassy Obaryion, и особое оружие, миниган Double Trouble. А ещё то, как герой использует окружение и части врагов в свою пользу.

В Shadow Warrior 3 мы вновь встретимся с опальным корпоративным сёгуном Ло Вангом и его помощником Орочи Зиллой. На этот раз им предстоит не допустить конец света, который они сами же и спровоцировали. И в программу спасения входят поиски древнего дракона.

Релиз Shadow Warrior 3 должен состояться в этом году.


Источник: https://www.igromania.ru/
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