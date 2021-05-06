Distant Kingdoms вышла в ранний доступ Steam и GOG

В нём нам предстоит помочь жителям легендарной страны Инерон возродить процветающую цивилизацию.





Игроки смогут построить поселения для людей, гномов, эльфов и орков Талама, и это лишь начало. В глубине неисследованных земель скрыты тайны и опасные подземелья. Каждой расе и каждому социальному слою требуются особые производства. И помогать в самых разных аспектах будут новые технологии и изученные магические навыки.





Distant Kingdoms доступна в Steam и GOG. Пока что игра получает смешанные отзывы, но большинство жалоб относится к технической стороне, которая будет улучшаться патчами.



