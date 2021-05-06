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6 мая 21, 11:42
Distant Kingdoms вышла в ранний доступ Steam и GOG
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Британская студия Orthrus Studios при поддержке издательства Kasedo Games выпустила в ранний доступ фэнтезийный градостроительный симулятор Distant Kingdoms.
В нём нам предстоит помочь жителям легендарной страны Инерон возродить процветающую цивилизацию.

Игроки смогут построить поселения для людей, гномов, эльфов и орков Талама, и это лишь начало. В глубине неисследованных земель скрыты тайны и опасные подземелья. Каждой расе и каждому социальному слою требуются особые производства. И помогать в самых разных аспектах будут новые технологии и изученные магические навыки.

Distant Kingdoms доступна в Steam и GOG. Пока что игра получает смешанные отзывы, но большинство жалоб относится к технической стороне, которая будет улучшаться патчами.


Источник: https://www.igromania.ru/
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