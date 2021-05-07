В Hardspace: Shipbreaker обновили кампанию

Главные особенности обновления:





Первый акт сюжетной кампании. Сюжет с 1-го по 7-й ранги.

Четыре новых персонажей, включая других утилизаторов, с временной озвучкой.

Новые диски с данными.

Новое обучение.

Изменены схемы кораблей классов Light Cargo, Station Hopper и Heavy Cargo.

Добавлено научное судно «Макрель» класса Exolab.

Сложность кораблей заменена на уровень опасности.

Интерфейс в космосе переработан.





Также авторы обновили систему сертификации: ввели ранги сертификации с 1 по 30, а рабочие заказы заменили на цели утилизации. Теперь сертификация основана на баллах мастерства, которые зарабатываются за утилизацию кораблей и выполнение целей. Прогресс будет обнулён.



