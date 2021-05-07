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7 мая 21, 12:31
В Hardspace: Shipbreaker обновили кампанию
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Разработчики из студии Blackbird Interactive выпустили крупное обновление Salvage Your Future для симулятора утилизатора космических кораблей Hardspace: Shipbreaker, который доступен в раннем доступе Steam.
Главные особенности обновления:

Первый акт сюжетной кампании. Сюжет с 1-го по 7-й ранги.
Четыре новых персонажей, включая других утилизаторов, с временной озвучкой.
Новые диски с данными.
Новое обучение.
Изменены схемы кораблей классов Light Cargo, Station Hopper и Heavy Cargo.
Добавлено научное судно «Макрель» класса Exolab.
Сложность кораблей заменена на уровень опасности.
Интерфейс в космосе переработан.

Также авторы обновили систему сертификации: ввели ранги сертификации с 1 по 30, а рабочие заказы заменили на цели утилизации. Теперь сертификация основана на баллах мастерства, которые зарабатываются за утилизацию кораблей и выполнение целей. Прогресс будет обнулён.

Источник: https://www.igromania.ru/
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