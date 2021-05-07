Симулятор выживания Rust получил крупное обновление графики

Игроков ждёт новая местность, деревья, камни, скалы, декор, трава, монументы и многое другое.





Также авторы отметили, что исправили огромное количество давних проблем, связанных с монументами, процедурной генерацией мира и уязвимостями.





Некоторые монументы полностью переработали и бесшовно интегрировали многие из них в процедурно сгенерированный мир. Например, на новой свалке появился управляемый кран с магнитом, с помощью которого транспорт можно бросить в шреддер, чтобы получить металлолом и другие ресурсы.





Кроме того, крупные монументы и хабы получили уникальные входы в подземную железнодорожную сеть. При этом разработчики постарались сохранить текущий уровень производительности или улучшить его.



