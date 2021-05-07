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7 мая 21, 12:35
«Гвинт»: новое путешествие посвятили Трисс Меригольд
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Разработчики из студии CD Projekt RED объявили, что в коллекционной карточной игре «Гвинт» стартовал новый сезон, в рамках которого игроков ждёт путешествие (боевой пропуск), посвящённое чародейке Трисс Меригольд.
В новом путешествии можно получить легендарный облик Трисс с нарядами, аурами, аксессуарами и магическими предметами для него, уникальные рубашки, аватары и другие награды, а также еженедельный набор заданий и сюжетные рисунки, рассказывающие о прошлом чародейки.

Кроме того, игроков ждёт обновление 8.5 с многочисленными изменениями баланса, включая изменения в режиме подбора, и сезонными режимами.

- Switcheroo (с 6 по 11 мая). После двух ходов игроки меняются картами в руке.
- Entrench (с 11 по 18 мая). Каждый разыгранный юнит получает стойкость.
- Plus One (с 18 по 25 мая). Всякий раз при розыгрыше юнита его копия с мощью 1 создаётся в конце ряда.
- Trial of the Grasses (с 25 мая по 1 июня). Всякий раз при появлении юнита на доске ему наносится 2 урона, а затем он усиливается на 4. Если это ведьмак, урон не наносится.
- Irresistible Attraction (с 1 по 8 июня). Всякий раз при розыгрыше юнита не шпиона случайный вражеский юнит с такой же мощью перемещается на противоположную сторону.

Новый сезон завершится 8 июня.


Источник: https://www.igromania.ru/
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