«Гвинт»: новое путешествие посвятили Трисс Меригольд

В новом путешествии можно получить легендарный облик Трисс с нарядами, аурами, аксессуарами и магическими предметами для него, уникальные рубашки, аватары и другие награды, а также еженедельный набор заданий и сюжетные рисунки, рассказывающие о прошлом чародейки.





Кроме того, игроков ждёт обновление 8.5 с многочисленными изменениями баланса, включая изменения в режиме подбора, и сезонными режимами.





- Switcheroo (с 6 по 11 мая). После двух ходов игроки меняются картами в руке.

- Entrench (с 11 по 18 мая). Каждый разыгранный юнит получает стойкость.

- Plus One (с 18 по 25 мая). Всякий раз при розыгрыше юнита его копия с мощью 1 создаётся в конце ряда.

- Trial of the Grasses (с 25 мая по 1 июня). Всякий раз при появлении юнита на доске ему наносится 2 урона, а затем он усиливается на 4. Если это ведьмак, урон не наносится.

- Irresistible Attraction (с 1 по 8 июня). Всякий раз при розыгрыше юнита не шпиона случайный вражеский юнит с такой же мощью перемещается на противоположную сторону.





Новый сезон завершится 8 июня.



