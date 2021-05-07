Официально: Burning Crusade Classic выходит 2 июня

Blizzard объявила официально: релиз аддона назначен на 2 июня.





До этого 18 мая стартует предварительный патч World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Игрокам предстоит выбрать для каждого персонажа, отправится ли он в ведущий в Запределье портал на битву с Пылающим легионом или же продолжит свои приключения в классической эпохе.





Персонажи игроков, не сделавших свой выбор в ходе препатча, будут автоматически активированы в Burning Crusade Classic.





Те, кому сложно выбрать судьбу для своего любимого персонажа, могут купить в игровом магазине особую услугу. При этом будут активированы обе копии героя, и играть им можно будет одновременно в новом мире и в классической версии.



