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7 мая 21, 12:37
Официально: Burning Crusade Classic выходит 2 июня
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Непреднамеренно опубликованное ранее объявление о скором старте дополнения Burning Crusade Classic к ванильной версии World of Warcraft оказалось правдой.
Blizzard объявила официально: релиз аддона назначен на 2 июня.

До этого 18 мая стартует предварительный патч World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Игрокам предстоит выбрать для каждого персонажа, отправится ли он в ведущий в Запределье портал на битву с Пылающим легионом или же продолжит свои приключения в классической эпохе.

Персонажи игроков, не сделавших свой выбор в ходе препатча, будут автоматически активированы в Burning Crusade Classic. 

Те, кому сложно выбрать судьбу для своего любимого персонажа, могут купить в игровом магазине особую услугу. При этом будут активированы обе копии героя, и играть им можно будет одновременно в новом мире и в классической версии.

Источник: https://www.igromania.ru/
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