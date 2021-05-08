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8 мая 21, 13:53
Пик Resident Evil Village в Steam превысил 100 тысяч человек
Пиковый онлайн в Steam за последние годы стал отличным индикатором интереса аудитории, благодаря чему можно с первых минут после выпуска понять общее настроение вокруг релиза и его приблизительные продажи — успех это или нет.
Лучшие результаты серии
Resident Evil Village — 101 726 человек
Resident Evil 2 (2019) — 74 227 человек
Resident Evil 3 (2020) — 60 293 человека
Resident Evil 7 — 18 211 человек
Resident Evil 6 — 11 836 человек
Resident Evil (2015) — 4340 человек
Resident Evil 0 (2016) — 2924 человека
Resident Evil VIllage вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Летом владельцы хоррора получат доступ к сетевому боевику Resident Evil Re:Verse.
Источник: https://www.igromania.ru/