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8 мая 21, 13:53
Пик Resident Evil Village в Steam превысил 100 тысяч человек
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Вчера Resident Evil Village уже обновила рекорд серии в Steam по пиковому онлайну, однако ночью игре удалось взять рубеж в 100 тысяч человек — это на 25 тысяч больше показателя ремейка Resident Evil 2.
Пиковый онлайн в Steam за последние годы стал отличным индикатором интереса аудитории, благодаря чему можно с первых минут после выпуска понять общее настроение вокруг релиза и его приблизительные продажи — успех это или нет. 

Лучшие результаты серии

Resident Evil Village — 101 726 человек
Resident Evil 2 (2019) — 74 227 человек
Resident Evil 3 (2020) — 60 293 человека
Resident Evil 7 — 18 211 человек
Resident Evil 6 — 11 836 человек
Resident Evil (2015) — 4340 человек
Resident Evil 0 (2016) — 2924 человека

Resident Evil VIllage вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Летом владельцы хоррора получат доступ к сетевому боевику Resident Evil Re:Verse.

Источник: https://www.igromania.ru/
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