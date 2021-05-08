Пик Resident Evil Village в Steam превысил 100 тысяч человек

Пиковый онлайн в Steam за последние годы стал отличным индикатором интереса аудитории, благодаря чему можно с первых минут после выпуска понять общее настроение вокруг релиза и его приблизительные продажи — успех это или нет.





Лучшие результаты серии





Resident Evil Village — 101 726 человек

Resident Evil 2 (2019) — 74 227 человек

Resident Evil 3 (2020) — 60 293 человека

Resident Evil 7 — 18 211 человек

Resident Evil 6 — 11 836 человек

Resident Evil (2015) — 4340 человек

Resident Evil 0 (2016) — 2924 человека





Resident Evil VIllage вышла на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Летом владельцы хоррора получат доступ к сетевому боевику Resident Evil Re:Verse.



