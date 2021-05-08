Новый патч для Returnal выйдет уже сегодня

Авторы снова напоминают игрокам, что нужно отключить автообновление игры в спящем режиме PlayStation 5, чтобы не потерять прогресс.





Ранее авторы уже выпустили патч 1.3.3, который помимо всего прочего должен был исправить проблемы со стабильностью. Ошибки приводили к вылетам игры — ещё одной причине потери прогресса.





Однако всего через пару часов после релиза патч откатили, чтобы исправить критическую ошибку. Некоторые геймеры сообщали, что из-за неё потеряли сохранения с десятками часов игры.





Позже разработчики выпустили патч 1.3.4, который восстановил повреждённые сохранения (если только они не были полностью удалены).





Грядущий патч должен наконец исправить вылеты без повреждения сохранений.



