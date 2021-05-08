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8 мая 21, 13:59
Новый патч для Returnal выйдет уже сегодня
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Разработчики из студии Housemarque объявили, что уже сегодня, 8 мая выйдет патч 1.3.6 для Returnal.
Авторы снова напоминают игрокам, что нужно отключить автообновление игры в спящем режиме PlayStation 5, чтобы не потерять прогресс.

Ранее авторы уже выпустили патч 1.3.3, который помимо всего прочего должен был исправить проблемы со стабильностью. Ошибки приводили к вылетам игры — ещё одной причине потери прогресса.

Однако всего через пару часов после релиза патч откатили, чтобы исправить критическую ошибку. Некоторые геймеры сообщали, что из-за неё потеряли сохранения с десятками часов игры.

Позже разработчики выпустили патч 1.3.4, который восстановил повреждённые сохранения (если только они не были полностью удалены).

Грядущий патч должен наконец исправить вылеты без повреждения сохранений.

Источник: https://www.igromania.ru/
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