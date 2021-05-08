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8 мая 21, 14:01
Вышел геймплейный трейлер Open Country
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Студия FUN Labs и издательство 505 Games собирались выпустить симулятор охотника и покорителя дикой природы Open Country на РС 18 мая. Однако планы создателей игры изменились. Open Country выходит лишь 3 июня, но зато сразу и на консолях Xbox One и PlayStation 4.
А пока игрокам представили трейлер с показом игрового процесса и рассказом об особенностях игры. Нам предстоит отправиться в самые разные локации, от заснеженных гор до буйных лесов. В путешествиях можно будет использовать дом на колёсах, лодки, багги, снегоходы и прочие средства передвижения.

В базовых лагерях нас ждут все необходимые услуги, а также персонажи с заданиями и миссиями. А на лоне природы можно будет оборудовать себе полевой лагерь с палаткой и костром. В ходе странствий можно будет даже завести четвероногого друга, который поможет в ходе охоты.


Источник: https://www.igromania.ru/
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