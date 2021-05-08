Вышел геймплейный трейлер Open Country

А пока игрокам представили трейлер с показом игрового процесса и рассказом об особенностях игры. Нам предстоит отправиться в самые разные локации, от заснеженных гор до буйных лесов. В путешествиях можно будет использовать дом на колёсах, лодки, багги, снегоходы и прочие средства передвижения.





В базовых лагерях нас ждут все необходимые услуги, а также персонажи с заданиями и миссиями. А на лоне природы можно будет оборудовать себе полевой лагерь с палаткой и костром. В ходе странствий можно будет даже завести четвероногого друга, который поможет в ходе охоты.



