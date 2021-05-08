Nacon опубликовала геймплейный трейлер RiMS Racing

По обещаниям разработчиков RiMS Racing сочетает реалистичную езду, технологии и механику. Игрокам предстоит включиться в состязания на мощных мотоциклах, улучшая в них едва ли не каждую деталь.





В RiMS Racing нас ждёт восемь мощных лицензионных мотоциклов: Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1. Они воссозданы с максимальной точностью.





В режиме карьеры нам предстоит управлять целой командой, обеспечивающей успех гонщика. Среди заездов — реальные трассы Сильверстоун, Лагуна Сека, Судзука, Нюрбургринг и Поль Рикар, а также реальные маршруты США, Норвегии, Австралии, Испании и Италии.





RiMS Racing выходит на РС, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 19 августа.



