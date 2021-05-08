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8 мая 21, 14:02
Nacon опубликовала геймплейный трейлер RiMS Racing
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Компания Nacon выпустила первый трейлер игрового процесса гоночного симулятора RiMS Racing итальянской студии Raceward. В нём показаны кадры, который всё ещё находятся в разработке: к релизу игра должна выглядеть намного лучше.
По обещаниям разработчиков RiMS Racing сочетает реалистичную езду, технологии и механику. Игрокам предстоит включиться в состязания на мощных мотоциклах, улучшая в них едва ли не каждую деталь.

В RiMS Racing нас ждёт восемь мощных лицензионных мотоциклов: Ducati Panigale V4 R, MV Agusta F4 RC, Aprilia RSV4, BMW M 1000 RR, Suzuki GSX-R1000R, Honda CBR1000RR, Kawasaki Ninja ZX-10RR, Yamaha YZF-R1. Они воссозданы с максимальной точностью.

В режиме карьеры нам предстоит управлять целой командой, обеспечивающей успех гонщика. Среди заездов — реальные трассы Сильверстоун, Лагуна Сека, Судзука, Нюрбургринг и Поль Рикар, а также реальные маршруты США, Норвегии, Австралии, Испании и Италии.

RiMS Racing выходит на РС, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 19 августа.


Источник: https://www.igromania.ru/
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