Genesis Noir претендует сразу на четыре премии IGF Awards

Больше всего номинаций получило нуарное космическое приключение Genesis Noir, которое претендует сразу на четыре награды, включая главный приз.

Церемония награждения пройдёт 21 июля.





Гран-при Шеймаса Макнэлли





Paradise Killer

Teardown

Chicory: A Colorful Tale

Genesis Noir

Umurangi Generation

Spiritfarer





Выдающийся художественный стиль





Genesis Noir

Arrog

In Other Waters

Shady Part of Me

Call of the Sea

Carto





Выдающийся звук





Say No! More

Blind Drive

Sunlight

Genesis Noir

Spiritfarer

A Monster's Expedition





Выдающийся геймдизайн





Teardown

Disc Room

Shady Part of Me

There Is No Game: Wrong Dimension

Signs of the Sojourner

A Monster's Expedition





Выдающееся повествование





Lost Words: Beyond the Page

Across the Grooves

Genesis Noir

Umurangi Generation

Haven

In Other Waters





Премия Нуво





Blaseball

Nightmare Temptation Academy

THAT NIGHT, STEEPED BY BLOOD RIVER

Airplane Mode

Welcome to Elk

Umurangi Generation

Chasing Light

Kristallijn





Лучшая студенческая работа





Vessels

Dorfromantik

Some Old Stuff

Rainy Season

SYMPHONIA

Hadr