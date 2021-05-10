Новый геймплейный ролик Shadow Warrior 3

Эта арена довольно небольшая, но благодаря вертикальности позволит разнообразить геймплей и впечатления игроков. Плюс по возможности герой сможет использовать окружение, которое, кажется, только и ждёт, чтобы расправиться с неприятелями.





В Shadow Warrior 3 мы вновь встретимся с опальным корпоративным сёгуном Ло Вангом и его помощником Орочи Зиллой. На этот раз им предстоит не допустить конец света, который они сами же и спровоцировали. И в программу спасения входят поиски древнего дракона.





Игра выйдет в этом году на PlayStation, Xbox и PC. Точная дата релиза, увы, всё ещё неизвестна.



