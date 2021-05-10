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10 мая 21, 12:57
Новый геймплейный ролик Shadow Warrior 3
игра
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Издательство Devolver Digital представило ещё один небольшой геймплейный ролик приключенческого шутера Shadow Warrior 3 — следом за уровнем Doomsday Device пришло время That Damn Dam, «Этой чёртовой плотины».
Эта арена довольно небольшая, но благодаря вертикальности позволит разнообразить геймплей и впечатления игроков. Плюс по возможности герой сможет использовать окружение, которое, кажется, только и ждёт, чтобы расправиться с неприятелями.

В Shadow Warrior 3 мы вновь встретимся с опальным корпоративным сёгуном Ло Вангом и его помощником Орочи Зиллой. На этот раз им предстоит не допустить конец света, который они сами же и спровоцировали. И в программу спасения входят поиски древнего дракона.

Игра выйдет в этом году на PlayStation, Xbox и PC. Точная дата релиза, увы, всё ещё неизвестна. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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