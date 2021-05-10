Resident Evil Village доминирует в свежем чарте Steam

Хоррор получил довольно высокие оценки (мнение «Игромании»), а пик одновременых игроков в сервисе Valve превысил 100 тысяч человек.





Кроме того, на этой неделе игроки часто приобретали полный компект Resident Evil Village и Resident Evil 7, у которого аж две позиции в топ-10! А ещё одной новинкой в чарте стало свежее дополнение для Arma 3.





Также отметим, что в топе оказались сразу два предзаказа: на втором месте расположился выходящий завтра ролевой боевик Hood: Outlaws & Legends, а на девятом — обновлённая трилогия Mass Effect. Посмотрим, кто будет лидировать через неделю!





Чарт с 3 по 9 мая





Resident Evil Village (новинка)

Hood: Outlaws & Legends (предзаказы)

PUBG

It Takes Two

Valve Index VR Kit

Полный комплект Resident Evil Village и Resident Evil 7 (новинка)

Полный комплект Resident Evil Village и Resident Evil 7 (новинка)

Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire (новинка)

Mass Effect Legendary Edition (предзаказы)

NieR Automata.



