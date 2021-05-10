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10 мая 21, 12:59
Resident Evil Village доминирует в свежем чарте Steam
Resident Evil Village
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На вершине свежего чарта Steam, где игры упорядочены по выручке за неделю, ожидаемо расположилась Resident Evil Village.
Хоррор получил довольно высокие оценки (мнение «Игромании»), а пик одновременых игроков в сервисе Valve превысил 100 тысяч человек.

Кроме того, на этой неделе игроки часто приобретали полный компект Resident Evil Village и Resident Evil 7, у которого аж две позиции в топ-10! А ещё одной новинкой в чарте стало свежее дополнение для Arma 3.

Также отметим, что в топе оказались сразу два предзаказа: на втором месте расположился выходящий завтра ролевой боевик Hood: Outlaws & Legends, а на девятом — обновлённая трилогия Mass Effect. Посмотрим, кто будет лидировать через неделю!

Чарт с 3 по 9 мая

Resident Evil Village (новинка)
Hood: Outlaws & Legends (предзаказы)
PUBG
It Takes Two
Valve Index VR Kit
Полный комплект Resident Evil Village и Resident Evil 7 (новинка)
Полный комплект Resident Evil Village и Resident Evil 7 (новинка)
Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire (новинка)
Mass Effect Legendary Edition (предзаказы)
NieR Automata.

Источник: https://www.igromania.ru/
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