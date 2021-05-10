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10 мая 21, 13:01
Neowiz займётся изданием брутального боевика Unsouled
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Компания Neowiz добавила в своё портфолио двухмерный брутальный боевик Unsouled южнокорейской студии Megusta Game, состоящей из одного разработчика.
С помощью Neowiz должен состояться релиз игры на РС в третьем квартале 2021 года, а со временем её выпустят и на консолях.

Создатель Unsouled вдохновлялся классической Onimusha 2. Игру отличают показная жестокость, динамичный игровой процесс, не осложнённый головоломками и поиском пути, активное использование окружения в ходе сражений и возможность поглощать души убитых для собственного усиления.

Автор игры, Джин Саб, начинал свою карьеру как частный банкир. Но около восьми лет назад он решил бросить всё и заниматься исключительно играми. Unsouled — его первый проект, и игра уже получила ряд наград у себя на родине, а также Гран-при GIGDC 2020.

С демоверсией Unsouled можно познакомиться в Steam.


Источник: https://www.igromania.ru/
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