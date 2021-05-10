Neowiz займётся изданием брутального боевика Unsouled

С помощью Neowiz должен состояться релиз игры на РС в третьем квартале 2021 года, а со временем её выпустят и на консолях.





Создатель Unsouled вдохновлялся классической Onimusha 2. Игру отличают показная жестокость, динамичный игровой процесс, не осложнённый головоломками и поиском пути, активное использование окружения в ходе сражений и возможность поглощать души убитых для собственного усиления.





Автор игры, Джин Саб, начинал свою карьеру как частный банкир. Но около восьми лет назад он решил бросить всё и заниматься исключительно играми. Unsouled — его первый проект, и игра уже получила ряд наград у себя на родине, а также Гран-при GIGDC 2020.





С демоверсией Unsouled можно познакомиться в Steam.



