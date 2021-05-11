DIRT 5 получит кроссплатформенный матчмейкинг уже сегодня

Также в этом обновлении игроков ждёт контент, посвящённый Red Bull, включая восемь официальных ливрей для различных машин и арку для режима Playgrounds. В режиме Playgrounds для всех локаций появится возможность включить шторм или сделать трассу мокрой.





В режимах Time Trial и Playgrounds (Gate Crasher) игроки смогут включить призрака с выбранным временем (из глобальной таблицы лидеров, из таблицы лидеров среди друзей, собственным лучшим временем и т.д.).





Наконец, обновление исправит некоторые ошибки игры.



