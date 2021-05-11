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11 мая 21, 12:16
DIRT 5 получит кроссплатформенный матчмейкинг уже сегодня
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Разработчики из студии Codemasters объявили, что уже сегодня, 11 мая, DIRT 5 получит обновление, которое добавит в игру кроссплатформенный матчмейкинг между PlayStation, Xbox и PC (Steam, Microsoft Store).
Также в этом обновлении игроков ждёт контент, посвящённый Red Bull, включая восемь официальных ливрей для различных машин и арку для режима Playgrounds. В режиме Playgrounds для всех локаций появится возможность включить шторм или сделать трассу мокрой.

В режимах Time Trial и Playgrounds (Gate Crasher) игроки смогут включить призрака с выбранным временем (из глобальной таблицы лидеров, из таблицы лидеров среди друзей, собственным лучшим временем и т.д.).

Наконец, обновление исправит некоторые ошибки игры.

Источник: https://www.igromania.ru/
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