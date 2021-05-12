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12 мая 21, 12:52
В Teardown добавили новую карту и фоторежим
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Разработчик Деннис Густафссон из студии Tuxedo Labs выпустил свежее обновление для Teardown.
Главные нововведения:

карта Eventides Mall с новой миссией;
тип испытания под названием Fetch (игрокам нужно достичь как можно большего количества целей до окончания времени);
улучшенная производительность разрушений и физики (новый алгоритм позволяет крупным зданиям правильно падать);
фоторежим (с регулируемой глубиной резкости, экспозицией и блумом);
возможность переназначить клавиши управления;
поддержка контроллеров через Steam Input.

Кроме того, в игре появилась опция с переменной вертикальной синхронизацией, переработанная система частиц и обновлённая поддержка API.

Teardown находится в раннем доступе Steam.

Источник: https://www.igromania.ru/
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