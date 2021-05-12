В Teardown добавили новую карту и фоторежим

Главные нововведения:





карта Eventides Mall с новой миссией;

тип испытания под названием Fetch (игрокам нужно достичь как можно большего количества целей до окончания времени);

улучшенная производительность разрушений и физики (новый алгоритм позволяет крупным зданиям правильно падать);

фоторежим (с регулируемой глубиной резкости, экспозицией и блумом);

возможность переназначить клавиши управления;

поддержка контроллеров через Steam Input.





Кроме того, в игре появилась опция с переменной вертикальной синхронизацией, переработанная система частиц и обновлённая поддержка API.





Teardown находится в раннем доступе Steam.



