В Teardown добавили новую карту и фоторежим

Главные нововведения:
карта Eventides Mall с новой миссией;
тип испытания под названием Fetch (игрокам нужно достичь как можно большего количества целей до окончания времени);
улучшенная производительность разрушений и физики (новый алгоритм позволяет крупным зданиям правильно падать);
фоторежим (с регулируемой глубиной резкости, экспозицией и блумом);
возможность переназначить клавиши управления;
поддержка контроллеров через Steam Input.
Кроме того, в игре появилась опция с переменной вертикальной синхронизацией, переработанная система частиц и обновлённая поддержка API.
Teardown находится в раннем доступе Steam.