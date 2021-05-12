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12 мая 21, 12:55
В Valorant добавили новый режим «Репликация»
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Разработчики из Riot Games выпустили патч 2.09 для соревновательного шутера Valorant.
Главным нововведением стал новый режим «Репликация», в котором все игроки одной команды играют за одного и того же агента.

Правила режима «Репликация»:

Команда выбирает агента путём голосования перед матчем.
Все умения, кроме абсолютных, сбрасываются в каждом раунде. В начале каждого раунда игроки получают 1 очко абсолютного умения (кроме раундов в овертайме).
Оружие и щит сбрасываются в каждом раунде.
Количество кредитов на раунд ограничено независимо от побед и поражений.
Если игрок дважды попал под действие вспышки в течение 4 секунд, он получает защиту от вспышек (его нельзя ослепить в течение 5 секунд).
Установка Spike, матчи до 5 побед. Длительность раунда: 80 секунд. Пистолетный раунд: 45 секунд; последующие раунды: 30 секунд.

Режим «Репликация» будет доступен по 25 мая.

В этом же патче разработчики добавили возможность брать тактические паузы в режиме турнира в «Своей игре». Каждая команда может взять по 2 тактических паузы длительностью 60 секунд за матч. Во время паузы персонажи не могут двигаться.

Наконец, авторы изменили баланс агентов и карт, а также исправили некоторые ошибки игры.

Источник: https://www.igromania.ru/
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