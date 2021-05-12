В Valorant добавили новый режим «Репликация»

Главным нововведением стал новый режим «Репликация», в котором все игроки одной команды играют за одного и того же агента.





Правила режима «Репликация»:





Команда выбирает агента путём голосования перед матчем.

Все умения, кроме абсолютных, сбрасываются в каждом раунде. В начале каждого раунда игроки получают 1 очко абсолютного умения (кроме раундов в овертайме).

Оружие и щит сбрасываются в каждом раунде.

Количество кредитов на раунд ограничено независимо от побед и поражений.

Если игрок дважды попал под действие вспышки в течение 4 секунд, он получает защиту от вспышек (его нельзя ослепить в течение 5 секунд).

Установка Spike, матчи до 5 побед. Длительность раунда: 80 секунд. Пистолетный раунд: 45 секунд; последующие раунды: 30 секунд.





Режим «Репликация» будет доступен по 25 мая.





В этом же патче разработчики добавили возможность брать тактические паузы в режиме турнира в «Своей игре». Каждая команда может взять по 2 тактических паузы длительностью 60 секунд за матч. Во время паузы персонажи не могут двигаться.





Наконец, авторы изменили баланс агентов и карт, а также исправили некоторые ошибки игры.



