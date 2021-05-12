Battlefield 6 выпустят и на PS4 и Xbox One

Глава компании Эндрю Уилсон на прошлой неделе взглянул на дебютный трейлер и остался под глубоким впечатлением — публично ролик покажут только в следующем месяце. Что забавно, шутер всё ещё называют «игрой нового поколения», несмотря на обширный список платформ.





Ключевые аспекты серии остаются прежними — большие масштабы и инновационная система разрушений.





За производство шутера отвечает самая большая команда разработчиков в истории из четырёх студий — вдобавок к DICE над игрой работают Criterion, EA Gothenburg (бывшая Ghost) и DICE LA.



