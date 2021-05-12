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12 мая 21, 12:57
Battlefield 6 выпустят и на PS4 и Xbox One
игра
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EA во время свежего квартального отчёта подтвердила, что следующая Battlefield выйдет не только на консолях нового поколения и PC, но и на PS4 и Xbox One. Релиз запланирован на 4 квартал.
Глава компании Эндрю Уилсон на прошлой неделе взглянул на дебютный трейлер и остался под глубоким впечатлением — публично ролик покажут только в следующем месяце. Что забавно, шутер всё ещё называют «игрой нового поколения», несмотря на обширный список платформ. 

Ключевые аспекты серии остаются прежними — большие масштабы и инновационная система разрушений. 

За производство шутера отвечает самая большая команда разработчиков в истории из четырёх студий — вдобавок к DICE над игрой работают Criterion, EA Gothenburg (бывшая Ghost) и DICE LA. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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