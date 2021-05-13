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13 мая 21, 12:02
Вышибалы Knockout City будут бесплатными первые 10 дней
игра
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Electronic Arts и разработчики из Velan Studios объявили, что мультиплеерные вышибалы Knockout City будут бесплатными первые 10 дней после релиза.
Авторы отмечают, что у игроков будет полный доступ к игре без каких-либо ограничений.

За покупку Knockout City до окончания бесплатного периода игроки получат набор наград в дополнение к уже заработанным.

Также разработчики сообщили, что первый сезон Knockout City под названием Welcome to Knockout City стартует 25 мая. Игроков ждут новые плейлисты каждую неделю, новая карта, сезонные и еженедельные задания и косметические предметы.

Релиз Knockout City состоится на PS4, Xbox One, Switch и PC (Origin, Steam, EGS). На PS5 и Xbox Series игру можно будет запустить по обратной совместимости. На старте мультиплеерные вышибалы получат поддержку кроссплея и переноса прогресса между всеми платформами.


Источник: https://www.igromania.ru/
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