Вышибалы Knockout City будут бесплатными первые 10 дней

Авторы отмечают, что у игроков будет полный доступ к игре без каких-либо ограничений.





За покупку Knockout City до окончания бесплатного периода игроки получат набор наград в дополнение к уже заработанным.





Также разработчики сообщили, что первый сезон Knockout City под названием Welcome to Knockout City стартует 25 мая. Игроков ждут новые плейлисты каждую неделю, новая карта, сезонные и еженедельные задания и косметические предметы.





Релиз Knockout City состоится на PS4, Xbox One, Switch и PC (Origin, Steam, EGS). На PS5 и Xbox Series игру можно будет запустить по обратной совместимости. На старте мультиплеерные вышибалы получат поддержку кроссплея и переноса прогресса между всеми платформами.



