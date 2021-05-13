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13 мая 21, 12:04
The International 10 по Dota 2 пройдёт в августе этого года
The International 10
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Компания Valve объявила, что The International 10 по Dota 2 пройдёт с 5 по 15 августа этого года в Стокгольме. Групповой этап соревнования продлится с 5 по 8 августа, а основной — с 10 по 15 августа.
Призовой фонд турнира — 40 млн долларов.

Одновременно с этим Valve добавила в Dota 2 новый способ поддержать любимые команды — клубы поддержки. Игроки могут купить комплект фаната со значками команды и сезонными предметами. Контент для клуба предоставляют сами команды, которые получают 50% от продаж каждого комплекта.

Комплекты поддержки получили три разряда. В бронзовый комплект входит значок команды, в серебряный — граффити и смайлики, а в золотой — особый внутриигровой значок у полосы здоровья, загрузочные экраны и фразы для колеса чата.

Пока в игре доступны комплекты от 17 команд, но с получением и одобрением нового контента их список будет пополняться. Если команда не предоставит весь контент, разработчики могут не добавлять серебряный и/или золотой разряд её комплекта.

В грядущие месяцы Valve добавит в игру два отдельных события. Первое планируют выпустить до конца июня, а второе — после окончания The International. Ни одно из этих событий не будет пополнять призовой фонд турнира.

В преддверии The International авторы обещают добавить ещё больше возможностей, которые вовлекут фанатов в этот турнир.

Источник: https://www.igromania.ru/
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