The International 10 по Dota 2 пройдёт в августе этого года

Призовой фонд турнира — 40 млн долларов.





Одновременно с этим Valve добавила в Dota 2 новый способ поддержать любимые команды — клубы поддержки. Игроки могут купить комплект фаната со значками команды и сезонными предметами. Контент для клуба предоставляют сами команды, которые получают 50% от продаж каждого комплекта.





Комплекты поддержки получили три разряда. В бронзовый комплект входит значок команды, в серебряный — граффити и смайлики, а в золотой — особый внутриигровой значок у полосы здоровья, загрузочные экраны и фразы для колеса чата.





Пока в игре доступны комплекты от 17 команд, но с получением и одобрением нового контента их список будет пополняться. Если команда не предоставит весь контент, разработчики могут не добавлять серебряный и/или золотой разряд её комплекта.





В грядущие месяцы Valve добавит в игру два отдельных события. Первое планируют выпустить до конца июня, а второе — после окончания The International. Ни одно из этих событий не будет пополнять призовой фонд турнира.





В преддверии The International авторы обещают добавить ещё больше возможностей, которые вовлекут фанатов в этот турнир.



