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14 мая 21, 13:10
Ghostrunner 2 анонсирована для PlayStation 5, Xbox Series
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Издательство 505 Games и студия One More Level заключили соглашение по разработке и выпуску сиквела боевика Ghostrunner для PlayStation 5, Xbox Series и PC.
В марте этого года издательство All In! Games продало 505 Games права на интеллектуальную собственность Ghostrunner за пять миллионов евро.

При этом компания Digital Bros, владеющая 505 Games, удвоила инвестиции в разработку Ghostrunner 2. Первоначальный бюджет составляет пять миллионов евро.

Также сообщается, что продажи оригинальной Ghostrunner с момента выхода в октябре 2020 года достигли 600 тысяч копий. До конца года состоится релиз версий для PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник: https://www.igromania.ru/
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