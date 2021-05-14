Игры Новости Игр
14 мая 21, 13:10
Ghostrunner 2 анонсирована для PlayStation 5, Xbox Series
В марте этого года издательство All In! Games продало 505 Games права на интеллектуальную собственность Ghostrunner за пять миллионов евро.
При этом компания Digital Bros, владеющая 505 Games, удвоила инвестиции в разработку Ghostrunner 2. Первоначальный бюджет составляет пять миллионов евро.
Также сообщается, что продажи оригинальной Ghostrunner с момента выхода в октябре 2020 года достигли 600 тысяч копий. До конца года состоится релиз версий для PlayStation 5 и Xbox Series.
Источник: https://www.igromania.ru/