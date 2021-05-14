Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.44
USD
27.60
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
14 мая 21, 13:11
Свежий геймплей Shadow Warrior 3
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Взрывы, молнии и реки крови — в свежем геймплее Shadow Warrior 3.
Создатели Shadow Warrior 3 продолжают делиться геймплейными роликами шутера, демонстрирующими различные уровни — следом за Doomsday Device и That Damn Dam издатель опубликовал видео с локацией Motoko's Thunderdome.

А заодно с молниями, заморозкой врагов и разными видами оружия, которые помогут герою справиться с неприятелями, пролив немало крови.

В Shadow Warrior 3 мы вновь встретимся с опальным корпоративным сёгуном Ло Вангом и его помощником Орочи Зиллой. На этот раз им предстоит не допустить конец света, который они сами же и спровоцировали. И в программу спасения входят поиски древнего дракона.

Игра выйдет в этом году на PlayStation, Xbox и PC. Точная дата релиза, увы, всё ещё неизвестна.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Вышел геймплейный трейлер Open Country
Nacon опубликовала геймплейный трейлер RiMS Racing
Новый геймплейный ролик Shadow Warrior 3
Авторов Resident Evil Village обвинили в плагиате
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Epic Games Store бесплатно отдадут "тайную игру"
noimageSEGA до 2026 года выпустит «суперигру» и вернёт старые серии
noimageGhostrunner 2 анонсирована для PlayStation 5, Xbox Series
Лента новостей