Свежий геймплей Shadow Warrior 3

Создатели Shadow Warrior 3 продолжают делиться геймплейными роликами шутера, демонстрирующими различные уровни — следом за Doomsday Device и That Damn Dam издатель опубликовал видео с локацией Motoko's Thunderdome.





А заодно с молниями, заморозкой врагов и разными видами оружия, которые помогут герою справиться с неприятелями, пролив немало крови.





В Shadow Warrior 3 мы вновь встретимся с опальным корпоративным сёгуном Ло Вангом и его помощником Орочи Зиллой. На этот раз им предстоит не допустить конец света, который они сами же и спровоцировали. И в программу спасения входят поиски древнего дракона.





Игра выйдет в этом году на PlayStation, Xbox и PC. Точная дата релиза, увы, всё ещё неизвестна.



